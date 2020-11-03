آخر تطورات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

حافظت الليرة السوريَّة، اليوم الثلاثاء، على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. 1 دولار أمريكي = 2450 ليرة للشّراء، و2480 للبيع. 1 يورو = 2847 ليرة للشّراء، و2887 للبيع. 1 ليرة تركية = 290 ليرة للشّراء، و295 للبيع. 1 دينار أردني = 3460 ليرة للشّراء، و3510 للبيع. 1 ريال سعودي = 651 ليرة للشّراء، و662 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2455 ليرة للشّراء، و2485 للبيع. 1 يورو = 2851 ليرة للشّراء، و2891 للبيع. 1 ليرة تركية = 289 ليرة للشّراء، 295 للبيع. 1 دينار أردني = 3467 ليرة للشّراء، و3517 للبيع. 1 ريال سعودي = 652 ليرة للشّراء، و663 للبيع. غرام عيار 18 = 113,164 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 131,946 ليرة سورية.

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