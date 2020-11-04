أسماء الأسد تقود انقلابًا في أوساط النظام السوري.. وصحيفة موالية تعلق

طرأت مؤخرًا تغييرات جديدة على رجال الأعمال المقربين من "نظام الأسد"؛ حيث تم فرض الحجز الاحتياطي على ثروات البعض منهم بالإضافة إلى عزل آخرين من العضوية في الغرف التجارية التابعة للنظام السوري.

وتواردت أنباء عن تشكيل "نظام الأسد" لجنة مالية تتبع للقصر الجمهوري، تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية بحق عدد من رجال الأعمال، إلا أن صحيفة الوطن نشرت تقرير زعمت فيه أن لا وجود لهذه اللجنة بالأساس.

يشار إلى أن نظام الأسد أقصى عددًا من الشخصيات التي كانت بالأمس القريب عماده وذراعه الاقتصادي من خلال الانتخابات للغرف الصناعية والتجارية، وسط حديث أن هذه الإقصاءات جاءت بتدبير من أسماء الأسد في خضم صراعها مع رامي مخلوف.

وتم إقصاء وسيم أنور قطان، من رئاسة غرفة تجارة دمشق، وحل محله محمد أبو الهدى اللحام، بالرغم من الخدمات الكبيرة التي قدمها "قطان" للنظام تسببت في وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية، كما لم يترشح لانتخابات غرفة الصناعة تجار بارزين كانوا مقربين من نظام الأسد بينهم محمد غسان القلاع المعروف بشهبندر التجار ومحمد حمشو.

وفرض نظام الأسد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال هاني عزوز، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" بالإضافة إلى إقصاء محمد فاضل قاطرجي، وهو ذراع شركة قاطرجي أكبر داعمي النظام من ترأس غرفة التجارة في حلب، وحل مكانه رجل الأعمال محمد عامر حموي.

واعتبر مراقبون أن هذه التحولات الجذرية تدل على وجود حركة انقلابية تقودها زوجة رأس النظام أسماء الأسد تستهدف رجال الأعمال الذين تشك في ولائهم لها، وذلك استكمالًا لفصول صراعها مع رامي مخلوف.

يذكر أن "نظام الأسد" يمر بأزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه، هذا الأمر انعكس على واقع المدنيين في مناطق سيطرته حيث أصبحوا يعانون من ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية.