السعودية تعلن مفاجأة سارة للوافدين من جنسية عربية حاملي "هوية زائر".. وأنباء عن ضم السوريين

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة سارة للوافدين من جنسية عربية حاملي "هوية زائر"، وسط أنباء عن قرب ضم السوريين للقرار.
وأفادت "المديرية العامة للجوازات" السعودية وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بتنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.
وأوضحت أن القرار إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ 1441/9/21هـ.
وأكدت "الجوازات" أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 2020/11/7؛ وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة.
وفي السياق، توقعت مصادر إعلامية في السعودية بقرب صدور قرار مماثل يخص السوريين حاملي هوية زائر في المملكة، وذلك بعد إنجاز تجديد هويات اليمنيين.
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