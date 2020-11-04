"عائلة الشيطان".. أب سوري يتحول إلى ذئب بشري ويقتل أبناءه لأجل زوجته

حكم الجهاز القضائي التابع لـ"نظام الأسد"، اليوم الثلاثاء، بالإعدام على رجل وزوجته بتهمة قتل أبناء الأب عمدًا.

وذكرت صفحة "صاحبة الجلالة" أن المحكمة العسكرية الثالثة بدمشق برئاسة المستشار "أحمد فهيم خليل" حكمت بالإعدام على رجل وزوجته بتهمة القتل العمد.

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت هذا الحكم بعد التأكد من تعمد الرجل وزوجته الجديدة قتل أولاده الثلاثة بينهم رضيعان في منطقة التضامن بدمشق.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة وجهت للرجل تهمة القتل العمد بالاشتراك مع زوجته بعد إقدامهم على خنق الأطفال الثلاثة للتخلص منهم نهائيًا، بعد فشل محاولة تسميمهم بسم للفئران ومبيد للحشرات.

يشار إلى أن أهالي منطقة التضمان بدمشق أطلقوا لقب "عائلة الشيطان" على الرجل وزوجته، وذلك بسبب ارتكابهم هذه الجريمة المروعة.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد حالة من الانفلات الأمني الغير مسبوق؛ حيث انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والسرقة والخطف والاغتصاب.