في تطور مفاجئ.. الجيش التركي ينفذ انسحاب عسكري جديد في هذه المنطقة بالشمال السوري

كشفت مصادر، أن القوات التركية بدأت بإخلاء نقطة المراقبة العسكرية في قرية شير مغار الواقعة في جبل شحشبو شمال غربي حماة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالمعارضة أن عدة شاحنات وصلت في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين إلى نقطة المراقبة في قرية شير مغار بشمال محافظة حماة.
وفي ذات السياق، أوضح مصدر أمني تركي أن القوات المنسحبة من شير مغار سيُعاد نشرها في موقع عسكري جديد في قرية قوقفين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وأضاف: أن مصدرا تركيًا آخر قال إن تركيا تعد لسحب نقاطها من مواقع إضافية بمناطق كانت ميليشيات الأسد قد سيطرت عليها نهاية العام الماضي.
يذكر أن الجيش التركي أنهى يوم أمس الاثنين إخلاء نقطة المراقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، والتي كانت محاصرة من قبل ميليشيات النظام السوري.
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