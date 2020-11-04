جثة مجهولة مقطوعة الرأس واليدين تثير الفزع في ريف إدلب

عثر الأهالي، مساء الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية في منطقة مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية.

وبحسب مصادر محلية فقد تفطن مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم إلى وجود جثة ملقاة على أطراف مجرى للصرف الصحي بمنطقة مخيمات أطمة.

وذكرت المصادر أن عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع الشرطة قاموا بإخراج الجثة ليتبين أنه تم التمثيل بها، حيث تم قطع رأسها وقطع يديها الاثنين، بالإضافة إلى تفسخها بسبب مرور وقت على قتلها.

هذا وأكدت المصادر أنه لم يتم التعرف على هوية الجثة حتى الآن، ولا الأسباب والظروف التي تمت فيها عملية القتل.

يذكر أن جهاز الشرطة بمنطقة أطمة قام باستنفار عناصره ونصب الحواجز وطوق المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة بحثًا عن أي دليل قد يساعدهم في فك لغز هذه الجريمة.