الليرة التركية تواصل الهبوط أمام الدولار وباقي العملات

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الأربعاء، انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.4328 للشّراء، 8.4470 للبيع. اليورو = 9.8308 للشّراء، 9.8598 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.9489 للشّراء، 10.9868 للبيع. الريال السعودي = 2.2432 للشّراء، 2.2472 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0067 للشّراء، 0.0067 للبيع

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