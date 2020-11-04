هبوط جديد يضرب سعر الليرة السورية في الأسواق اليوم

سجلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، تراجعًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. 1 دولار أمريكي = 2480 ليرة للشّراء، و2510 للبيع. 1 يورو = 2905 ليرات للشّراء، و2946 للبيع. 1 ليرة تركية = 293 ليرة للشّراء، و298 للبيع. 1 دينار أردني = 3502 ليرة للشّراء، و3553 للبيع. 1 ريال سعودي = 659 ليرة للشّراء، و670 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2470 ليرة للشّراء، و2500 للبيع. 1 يورو = 2893 ليرة للشّراء، و2934 للبيع. 1 ليرة تركية = 291 ليرة للشّراء، و297 للبيع. 1 دينار أردني = 3488 ليرة للشّراء، و3539 للبيع. 1 ريال سعودي = 656 ليرة للشّراء، و667 للبيع. غرام عيار 18 = 114,164 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 133,946 ليرة سورية.

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