مجلس عشائر سوريا يوجه صفعة للأسد ويعلن انحيازه للثورة

وجه مجلس عشائر سوريا صفعة قوية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء، وأعلن موقف العشائر والقبائل السورية من الثورة.

وأكد "سالم المسلط" رئيس مجلس العشائر والقبائل السورية رفض المجلس لكل أشكال التقارب مع نظام الأسد، مُجدِّدًا ولاء القبائل والعشائر للثورة السورية ومطالبها في الحرية والكرامة.

وأضاف أنه يتوجب على وجهاء وقادة العشائر إدانة كل ما يتعارض مع مبادئ الثورة السورية، والوقوف ضد من يتعاون مع النظام.

وأشار "المسلط" خلال مؤتمر صحفي أن العشائر السورية شأنها شأن كل الشعب السوري تسعى لتحقيق أهدافها في الدفاع عن حريتها وكرامتها.

وأثنى رئيس المجلس على العشائر السورية الذي ضحت بأبنائها على طريق الكرامة، وخص بالذكر عشيرة الفواعرة التي قدمت الكثير من أبنائها على هذا الطريق.

يأتي ذلك في ظل سعي حثيث من قِبل نظام الأسد لكسب العشائر السورية في كافة أنحاء البلاد، وخصوصًا في مناطق شمال شرقي سوريا لاستغلالهم في إضفاء الشرعية على نفسه وتوسيع نفوذه في تلك المناطق.