صحيفة إسرائيلية تكشف عن احتمالية استئناف تركيا لعملية "درع الربيع" ضد "نظام الأسد" في إدلب

كشفت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن احتمالية استئناف تركيا لعملية "درع الربيع" ضد ميليشيات النظام في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن هنالك توترًا في العلاقات بين موسكو وأنقرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز، وخاصة في إدلب السورية.

واعتبرت الصحيفة أن روسيا صعدت مؤخرًا من خطواتها العسكرية في إدلب من خلال استهدافها لمعسكر تابع لـ"الجبهة الوطنية للتحرير" المدعومة تركيا في منطقة الدويلة شمال إدلب.

ورجحت أن هذا التصعيد الروسي قد يحفز تركيا لاستئناف عملية "درع الربيع" التي شنتها ضد نظام الأسد مطلع العام الحالي، مشيرة وإلى أن الاتصالات التركية الروسية مازالت مستمرة بخصوص التصعيد الأخير في إدلب.

وشهدت إدلب شهدت تصعيدًا عسكريًا من قبل روسيا وميليشيات النظام مما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف، هذا الأمر دفع بالفصائل العسكرية إلى الرد وتحقيق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوف القوات الروسية وميليشيات النظام.