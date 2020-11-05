قراءة مجزرة جديدة يرتكبها نظام الأسد والمحتل الروسي راح ضحيتها ثمانية شهداء شطرهم من الأطفال إضافة لعشر إصابات أخرى كحصيلة أولية إثر استهداف مدينتي إدلب وأريحا وبلدتي نحليا وكفريا

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