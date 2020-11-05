انهيار جديد وإفلاس.. "نظام الأسد" يعتزم طرح أوراق نقدية جديدة من هذه الفئة

كشفت صحيفة "المدن" عن نية "نظام الأسد" طرح أوراق نقدية جديدة من فئات 5 آلاف و10 آلاف ليرة سورية، بداية العام المقبل.

وقالت الصحيفة: إن "نظام الأسد يحاول تحديد حاجة السوق من الأوراق المالية من خلال سحبه للكتلة النقدية المتداولة في البنوك بمناطق سيطرته وذلك بهدف اتخاذ قرار نهائي في ما يخص طباعة العملة الجديدة".

ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي، أن البنك المركزي سيقوم بسداد مستحقات شهادات الإيداع الجديدة في أيار/مايو القادم للبنوك، بأوراق نقدية جديدة، من فئات 5000 و10000 ليرة سورية لضبط التداولات المالية.

وأشارت الخبير إلى أنه في مطلع العام الجاري سيتم طباعة هذه الفئات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها مضاعفة نسبة التضخم إلى مستويات عالية، بالإضافة إلى تسببها في انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

يذكر أن مناطق سيطرة "نظام الأسد" تشهد ترديًّا في الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية، هذا الأمر ولّد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الأهالي.