تطورات صادمة بشأن قتل امرأة سورية وتقطيع جثتها في سلطنة عمان.. وسر خطير بشأن الإمارات

كشفت الصحفي المتخصص في القضايا الأمنية، فيصل الحمراني، عن تطورات صادمة في جريمة قتل امرأة سورية وتقطيع جثتها مع ابنتها في سلطنة عمان.

ونشر "الحمراني" على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لفتاة عمانية صديقة المرأة السورية التي عثر على جثتها وبجانبها ابنتها في صندوق مركبة.

وأكدت الفتاة العمانية -بحسب المقطع الصوتي- أنه تم تقييدهما وضربهما ولا يزال البحث جاري عن القاتل؛ حيث تم العثور على الجثتين بالقرب من أحد الأسواق المحاذية لمدرسة للبنين في البريمي.

وعن تحليل الجريمة، أفاد الصحفي الأمني، أن "المشتبه الأول زوج المرأة السورية أو طليقها"، وفيما يبدو بحسب معلوماته أنها تزوجت من شخص وانفصلت عنه، ثم تزوجت من آخر.

وختم "الحمراني"، بأن "وجود المرأة السورية وابنتها في منطقة البريمي الحدودية مع الإمارات وبالأخص منطقة العين فرصة لهروب القاتل من سلطنة عمان لأقرب دولة".