حاول سرقة حقيبتها فقاومته فقتلها.. جريمة في وضح النهار بطرطروس

شهدت منطقة دريكيش بريف طرطوس، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروعة نفذها شخص مجهول، راحت ضحيتها امرأة.

وقالت مصادر: إن شخصًا مجهولًا طعن امرأة في وضح النهار، بحارة الفوقا في منطقة الدريكيش، ولاذ بالفرار دون أن يتمكن أحد من إمساكه.

وأضافت: أن الأهالي أسعفوا المرأة إلى إحدى النقاط الطبية بالمنطقة إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها.

وأوضحت المصادر بأن المجرم حاول أخذ حقيبة المرأة بالقوة إلا أنها قاومته بكل قوتها، فسدد لها طعنة أردتها أرضًا وتحصّن بالفرار.

وأكدت المصادر أن شرطة المنطقة اكتفت بفتح تحقيق قصير وكتابة القضية ضد مجهول لعدم التعرف عليه من قِبل من المارة الذين شاهدوا الجريمة.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًّا غير مسبوق، حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات القتل والسرقة والاغتصاب والخطف.