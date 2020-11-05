فيديو جديد لـ"دانا جبر" صاحبة أكبر فضيحة جنسية في سوريا.. وخرق المحظور بأوامر "مخابرات الأسد"

تصدرت الممثلة السورية الموالية لـ"نظام الأسد"، دانا جبر، صاحبة أكبر فضيحة جنسية في سوريا، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن أثارت الجدل بمقطع فيديو وإطلالة جديدة.
وأعادت "دانا جبر" نشر مقطع فيديو على حسابها في انستغرام من أحد المسلسلات التي شاركت فيها سابقًا، وذلك في محاولة للظهور أمام الجمهور بأن ما حدث لها من فضائح جنسية لا يعنيها في شيء.
وكشف مقربون من جهات أمنية في دمشق، أن "دانا جبر" على علاقة وطيدة بالمخابرات التابعة لـ"نظام الأسد"، والتي تسعى إلى إشغال الموالين في مناطقها بفضائح الممثلين والمطربين الموالين.
وذكرت مصادر على علاقة بالممثلة الموالية، أن جهات نافذة في مخابرات الأسد، طلبت من دانا جبر، ممارسة حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الالتفات إلى الفضائح الجنسية التي نُشرت لها.
ويرى محللون أن مخابرات "نظام الأسد" تستخدم الممثلين الموالين والمطربين ومنهم دانا جبر وأحداثًا جدلية أخرى في إشغال الرأي العام الداخلي في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإشغال الناس عن الانهيار المعيشي.
جدير بالذكر أن دانا جبر تعرضت لفضيحة مدوية مؤخرًا بعدما انتشرت لها صور ومشاهد عارية وبأوضاع مختلفة من قِبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة.
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