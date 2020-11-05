واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس، انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.4691 للشّراء، 8.4767 للبيع. اليورو = 9.9459 للشّراء، 9.9603 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.9824 للشّراء، 10.9960 للبيع. الريال السعودي = 2.2494 للشّراء، 2.2517 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0067 للشّراء، 0.0067 للبيع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تواصل تراجعها أمام الدولار.. وإليكم نشرة الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.