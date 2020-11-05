مخطط إيراني للانقلاب على روسيا شمال سوريا بمساعدة ميليشيا كردية

كشفت مصادر كردية عن وجود مخطط إيراني يهدف للانقلاب على التواجد الروسي في شمال شرقي سوريا بمساعدة ميليشيا كردية مصنفة على لوائح الإرهاب. ونقل موقع "باسنيور" عن مصادر كردية أن حزب العمال الكردستاني يمارس ضغوطاً على ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لإبعاد روسيا من شمال شرقي سوريا بتحريض من إيران. وأضاف أن حزب العمال يستغل رفض "قسد" للتواجد الروسي وتحريضها الأهالي ضد الدوريات التي تسيّرها روسيا لتمرير مخططاته. وأشار الموقع إلى أن هناك خلافات كبيرة بين "قسد" من جهة والقوات الروسية ونظام الأسد من جهة أخرى، حيث تتعرض الأخيرة لمضايقات وتقييد حركة في تلك المنطقة. وأوضح أن روسيا تشترط انتشار قوات الأسد في مناطق سيطرة "قسد"، وفي حال استمر موقف الأخيرة الرافض للتحركات الروسية فلن يكون أمام القيادة الروسية سوى السماح لتركيا باجتياح بلدة عين عيسى. وتشهد الساحة السورية صراعاً بين القوى التي تقاتل إلى جانب الأسد على مناطق السيطرة، فروسيا تحيك مع الأردن خطة لإبعاد ميليشيات إيران عن مناطق الجنوب السوري، وهو ما تم كشفه قبل أيام عبر زيارة قائد الفيلق الخامس المدعوم روسيا أحمد العودة إلى الأردن، وإيران تحرك أذرعها في المناطق ذات النفوذ الروسي.

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