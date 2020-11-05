هبوط جديد في سعر الليرة السورية أمام الدولار

سجلت الليرة السورية، اليوم الخميس تراجعًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. 1 دولار أمريكي = 2525 ليرة للشّراء، و2555 للبيع. 1 يورو = 2957 ليرة للشّراء، و2997 للبيع. 1 ليرة تركية = 296 ليرة للشّراء، و302 للبيع. 1 دينار أردني = 3566 ليرة للشّراء، و3616 للبيع. 1 ريال سعودي = 671 ليرة للشّراء، و682 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2520 ليرة للشّراء، و2550 للبيع. 1 يورو = 2953 ليرة للشّراء، و2993 للبيع. 1 ليرة تركية = 296 ليرة للشّراء، و301 للبيع. 1 دينار أردني = 3609 ليرات للشّراء، و3559 للبيع. 1 ريال سعودي = 670 ليرة للشّراء، و681 للبيع. غرام عيار 18 = 117,408 ليرات سورية. غرام عيار 21 = 136,895 ليرة سورية.

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