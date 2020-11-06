سوري يذبح زوجته من "الوريد إلى الوريد" في ألمانيا.. وبعد انتهائه فعل ما لا يخطر على البال!

أقدم لاجئ سوري، على قتل زوجته في إحدى المدن الألمانية، ومن ثم اتصل بالشرطة وطلب منهم القدوم لاعتقاله بعد أن أخبرهم بالجريمة التي ارتكبها.

وقالت مصادر إعلامية ألمانية: إن "لاجئًا سوريًا يبلغ من العمر 30 عامًا أقدم على قتل زوجته ذات 29 ربيعًا، بعد أن وجه لها طعنات بأداة حادة على مستوى الرقبة، في مدينة بادربورن بولاية شمال الراين".

وأفاد جيران الزوجيين السوريين، بأنهم سمعوا أصوات صراخ من شقة الزوجين ليلة الجريمة، مشيرين إلى أن علاقتهم كانت دائمة التوتر.

هذا؛ وذكرت الشرطة الألمانية في مدينة بادربورن بولاية شمال الراين، أن شخصًا اتصل بهم وطلب منهم القدوم إلى عنوان حدده، وأخبرهم بأنه ارتكب جريمة قتل.

وأضافت الشرطة: أنه عند وصولهم عثروا على جثة امرأة سورية وضعت في سيارة، وقد تعرضت لطعنات وجروح في رقبتها، مشيرة إلى أنهم اعتقلوا زوجها على الفور إثر تأكدهم من وقوع الجريمة.