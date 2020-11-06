شاهد.. تداول فيديو بمواقع التواصل "اضحك مع بشار الأسد" بعد إنهائه حيرة السوريين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع تحت عنوان "اضحك مع بشار الأسد" بعد إنهائه حيرة السوريين الموالين بشأن الأزمة الاقتصادية.

وجاء مقطع الفيديو من حساب "أنا العربي" التابع لشبكة "التلفزيون العربي" والذي بث الفيديو بشكل ساخر بسبب حديث بشار الأسد عن حقيقة الأزمة الاقتصادية في سوريا.

وبدا أن حديث بشار الأسد غير مرتب ومنظم وغير منطقي أو مدروس، وذلك في محاولة إعلامية "فاشلة" -بحسب نشطاء- لتبرير الانهيار الاقتصادي في مناطقه للموالين.

وكان "الأسد" زعم أن "المشكلة الاقتصادية في سوريا لها سبب آخر لا أحد يتكلم فيه وهو الأموال التي أخذها السوريون وأودعوها في لبنان وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن".

وحاول بشار الأسد التقليل من الآثار والتبعات الاقتصادية المدمرة لقانون "قيصر" الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية، وزاد الضغط على "نظام الأسد" والدول الداعمة له.