افتتاح مركز " اقرأ " لمحو الأمية وروضة للأطفال الأيتام في منطقة قاح شمال إدلب

قراءة افتتاح مركز اقرأ التعليم الأول من نوعه في مخيم القادسية في منطقة قاح الحدودية ويتألف من عدد من الصفوف الخاصة بمحو الأمية لمختلف الأعمار وصفوف روضات خاصة بالأيتام وملحقات في عدد من المخيمات خاصة بالقراءة الصحيحة والسليمة عن طريق الجزء الرشيدي

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