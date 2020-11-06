بالفيديو.. الشيخ آية الله "بوتين" يقرأ آيات من القرآن الكريم

نشرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم، وهو ما أثار سخرية النشطاء السوريين.

وأطلق النشطاء السوريون على الرئيس الروسي لقب الشيخ آية الله "بوتين"، كونه يقرأ القرآن بزعم التسامح، في الوقت الذي يقتل فيه المسلمين في سوريا.

وتلا "بوتين" خلال لقاء أجراه عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" آيات من القرآن الكريم باللغة الروسية تتحدث عن الإحسان والمودة وجزاء من يعمل بهما.

وقرأ الشيخ آية الله "بوتين" بالروسية من القرآن الكريم الآية 23 من سورة الشورى والآية 128 من سورة النحل، واللتان تتحدثان عن الإحسان والمودة وجزاء من يعمل بهما.

وتسبب لقب الشيخ آية الله "بوتين" في سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يناقض الرئيس الروسي نفسه بقتل المسلمين في سوريا وادعاء أنه يعمل على التسامح بين الأديان.