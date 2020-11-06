انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مرفق بمقطع فيديو مصور مفاده بأن جهات تركية تقوم بنقل أشجار الزيتون (الكنز) من شمال سوريا إلى تركيا.
وكشفت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن هذا الخبر ملفق ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى الفيديو المرفق مع الخبر صحيح لكن مضمونه ليس له علاقة بالخبر.
وأوضحت الوكالة أن موقع "العين" الإماراتي المقرب من مخابرات أبو ظبي، نشر تغريدة على منصة تويتر زعم فيها بأن الأتراك ينقلون أشجار الزيتون من عفرين إلى تركيا وأرفقوا مع الخبر مقطع فيديو لعملية نقل أشجار الزيتون في السعودية.
وأكدت الوكالة أن أصل الفيديو هو حساب "شجرة" السعودي الذي نشره تقديرًا للثروة البيئية بالمملكة، مشيرة إلى أن طبيعة المنطقة التي تم فيها تصوير مقطع الفيديو تختلف تمامًا عن طبيعة منطقة الشمال السوري.
يذكر أن الإمارات تدعم نظام الأسد وميليشيات "قسد" ضد الفصائل الثورة السورية، وذلك تحت حجة عدائها وكرهها لتركيا ورئيسها "رجب طيب أردوغان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تكشف دور الإمارات الاستخباراتي في قصة سرقة الكنز من سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.