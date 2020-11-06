تركيا تكشف دور الإمارات الاستخباراتي في قصة سرقة الكنز من سوريا

انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مرفق بمقطع فيديو مصور مفاده بأن جهات تركية تقوم بنقل أشجار الزيتون (الكنز) من شمال سوريا إلى تركيا.

وكشفت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن هذا الخبر ملفق ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى الفيديو المرفق مع الخبر صحيح لكن مضمونه ليس له علاقة بالخبر.

وأوضحت الوكالة أن موقع "العين" الإماراتي المقرب من مخابرات أبو ظبي، نشر تغريدة على منصة تويتر زعم فيها بأن الأتراك ينقلون أشجار الزيتون من عفرين إلى تركيا وأرفقوا مع الخبر مقطع فيديو لعملية نقل أشجار الزيتون في السعودية.

وأكدت الوكالة أن أصل الفيديو هو حساب "شجرة" السعودي الذي نشره تقديرًا للثروة البيئية بالمملكة، مشيرة إلى أن طبيعة المنطقة التي تم فيها تصوير مقطع الفيديو تختلف تمامًا عن طبيعة منطقة الشمال السوري.

يذكر أن الإمارات تدعم نظام الأسد وميليشيات "قسد" ضد الفصائل الثورة السورية، وذلك تحت حجة عدائها وكرهها لتركيا ورئيسها "رجب طيب أردوغان".