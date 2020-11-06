"نظام السيسي" قلق من خطر سلاح المقاتلين السوريين المستخدم من جانب "أردوغان" في الحروب

عبَّر نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قلقه من خطر سلاح المقاتلين السوريين الذي تستخدمه إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحروب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في القاهرة من أجل بحث الملف السوري.

وذكر "بيدرسون" أن "شكري" طالب الأمم المتحدة بضرورة وقف نقل المقاتلين من سوريا إلى مناطق أخرى من قبل بعض الجهات لخدمة مصالحها الضيقة.

وأشار "بيدرسو" إلى أن "شكري" أكد له أن مصر ترى الحل في سوريا قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.

جدير بالذكر أن تركيا تستخدم المقاتلين السوريين في حروبها بالوكالة في ليبيا ضد ميليشيات خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر، ولصالح أذربيجان بحرب إقليم كارباخ.

وسبق أن كشفت وكالة الأناضول في شهر يوليو/تموز الماضي عن دخول 150 جنديًا مصريًا إلى سوريا عبر مطار حماه العسكري وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.

يذكر أن شبكة "إباء" التابعة لـ"هيئة تحرير" أعلنت نهاية الشهر الماضي عن مقتل جرح عدد من المرتزقة المصريين وجراء استهداف مقر لميليشيات النظام بمنطقة جدرايا بريف حلب الجنوبي.