تشكيل جبهة سياسية وعسكرية جديدة في جنوب سوريا

كشفت مصادر إعلامية عن انعقاد اجتماعٍ في مناطق الجنوب السوري، ضمّ شخصيات سياسية وعسكرية معارضة، من أجل تشكيل جبهة سياسية وعسكرية، تكون ممثلة لمناطق الجنوب.

وبحسب موقع "تلفزيون سوريا"، فإن الاجتماع الذي عُقد، أمس الخميس، في منطقة الأشعري بريف درعا، ضمّ عددًا من الشخصيات من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة.

وجرى التباحث خلاله حول إمكانية تشكيل جبهة سياسية وعسكرية موحدة ممثلة لمناطق الجنوب، لمواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف أبناء المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع ضمّ ممثلين عن لجنة درعا البلد وعلى رأسهم العقيد المنشق عن النظام أبو منذر الدهني والمحامي عدنان المسالمة، كما مَثّل حوض اليرموك أبوحيان حيط، وحضر عن لجنة الريف الغربي مصعب بردان أبو مرشد وأربع شخصيات أخرى، والعقيد نسيم أبو عرة وشخصية أخرى عن الريف الشرقي للمحافظة.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة قضايا أبرزها طبيعة وشكل الجسم الجديد ومكوناته، وسيتم تحديد موعد للإعلان عن ولادة هذا التكتل.

وسبق أن أعلن قائد الفيلق الخامس المدعوم روسيًّا عن قرب تشكيل جسم عسكري موحد لكل أبناء الجنوب السوري.

وتأتي هذه المساعي وسط حالة أمنية متردية تشهدها مناطق الجنوب السوري تتمثل بموجة اغتيالات كبيرة تستهدف أبناء المحافظة وعناصر المصالحات ممن كانوا منخرطين بصفوف فصائل الثورة السورية.