أردوغان: هناك مؤشرات على عدم دعم روسيا للاستقرار بسوريا

دوت الخليج :- أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن هناك مؤشرات تظهر عدم دعم روسيا للاستقرار والسلام في سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "استهداف روسيا مركزا لتأهيل الجيش الوطني السوري في إدلب، مؤشر على عدم دعمها للسلام الدائم والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أنه في حال لم يتم الوفاء بوعود إخراج الإرهابيين من الخطوط التي تم تحديدها في سوريا، فإن لتركيا الحق في إخراجهم متى أرادت.

وأكد أن "تركيا قادرة على تطهير كامل سوريا من التنظيمات الإرهابية إن لزم الأمر".

وأشار إلى أنه "ينبغي للذين يلتفون للسيطرة على أراضي سوريا، والذين يتخلفون عن مكافحة داعش مثلنا، أن يتخلوا عن هذه المسرحية".

واعتبر أن الذين ينسبون تواجدهم في سوريا إلى محاربة "داعش"، هم في الواقع يستخدمون ذريعة فارغة، مؤكدا أن تركيا هي البلد الوحيد الذي يخوض كفاحا بالمعنى الحقيقي ضد التنظيم الإرهابي.

ولفت أردوغان، إلى وجود تنظيم إرهابي على حدود بلاده مع سوريا، في مناطق خارج السيطرة التركية، رغم الوعود التي قطعت لأنقرة.

وذكر أن الكيان الذي تحاول الولايات المتحدة ترسيخه على طول الحدود العراقية السورية، هو نذير للصراعات والآلام والمآسي الجديدة.

وأضاف أن الشعب السوري يدفع بدمائه وأرواحه، ثمن ألعاب النظام الاستراتيجية والتنظيمات الإرهابية التي تأتي من خارج المنطقة، مشيرا أن تركيا لا يمكنها الوقوف إلى جانب هذا النفاق والظلم.

وأشار أردوغان إلى تمكن الأمن التركي من تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب الناجحة في هطاي جنوبي البلاد، مهنئا تلك القوات البطلة التي حالت دون وقوع الهجوم الإرهابي.

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