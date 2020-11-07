سياسي لبناني يفتح النار على بشار الأسد ويصفه بـ"الوقح"

وجه النائب اللبناني المستقيل نديم الجميّل، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" انتقادات لاذعة لرأس النظام السوري، بشار الأسد، بعد اتهام الأخير للبنان بالتسبب في انهيار الاقتصاد السوري.

وقال "الجميل" في تغريدته: "بشار الأسد وبكل وقاحة يحمّلنا مسؤولية انهيار اقتصاده؟ نذكر هذا المجرم أننا ندفع اليوم في لبنان ثمن قذارة نظامه واحتلاله ونهبه".

وأضاف: "ندفع ثمن إرهابه (الأسد) وإرهاب حلفائه، ندفع ثمن إغراقه المنطقة بالصراعات، ندفع ثمن الحدود السائبة التي يهرّب عبرها، هو وحليفه المحروقات والسلاح والمخدرات وغيرها..".

وكان بشار الأسد حمّل لبنان سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، نافيًا أن يكون قانون عقوبات "قيصر" هو المتسبب الرئيسي.

وقال "الأسد" أثناء جولة في معرض تجاري في دمشق، الأربعاء الفائت، برفقة زوجته "أسماء"، إن السبب الجوهري للأزمة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في مصارف لبنانية.

وأضاف: "بدأت قبل قانون قيصر وبعد الحصار بسنوات، بسبب الأموال التي ذهبت (في مصارف لبنانية)".