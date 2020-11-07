الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة جديدة لنظام الأسد

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشره اليوم الجمعة ،عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على النظام السوري، لتشمل عددًا من وزراء حكومته الجديدة.
وقال الاتحاد في بيانه، إنه قرر اليوم إضافة ثمانية أعضاء في حكومة النظام السوري إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لقيود الاتحاد الأوروبي، على خلفية التعيينات الوزارية الأخيرة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، 7 وزراء في حكومة نظام الأسد على قائمة العقوبات الخاصة به.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات على خلفية تورط هؤلاء الوزراء في عمليات تعذيب وقمع للسكان المدنيين الذين ثاروا ضد الأسد ونظامه.
يذكر أن نظام الأسد يمر بأزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه، وقد تتسبب في انهياره عسكريًّا بحسب خبراء غربيين.
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