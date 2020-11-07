مخابرات الأسد تفرض إتاوات على التجار تحت التهديد شرق سوريا

فرضت ميليشيات نظام الأسد في الآونة الأخيرة، إتاوات على التجار الذين ينقلون بضائعهم من سوريا إلى العراق.



وقال موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار شرق سوريا، إن المقدم بالمخابرات الجوية المدعو "رجب" أعطى أوامر باعتقال عدد من التجار، لإجبارهم على دفع إتاوات مقابل عبور بضاعتهم من سوريا إلى العراق.



وأوضح الموقع بأن "رجب" فرض على كل التجار دفع مبالغ مالية بصفة شهرية تراوحت بين 200 و500 ألف ليرة سورية، بحسب نوع البضاعة.



وذكر الموقع أن كل من يمتنع عن الدفع يتم إيداعه بسجون المخابرات الجوية بتهمة "الإضرار باقتصاد الوطن"، مشيرًا إلى أن الحركة التجارية بين العراق وسوريا شهدت ازدهار في الآونة الأخيرة هذا الأمر دفع بمخابرات الأسد إلى التضييق على التجار.



تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يمر بأزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه، وتسببت في تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية في مناطق سيطرته.

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