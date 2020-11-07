زلزال يهز أركان قصر بشار الأسد.. مرض "لا علاج له" يضرب "بوتين" بقوة ومصير حكمه مجهول

هزَّ زلزال سياسي أركان قصر رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك بعد الكشف عن إصابة حاميه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرض "لا علاج له".

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الحالة الصحية لـ"بوتين" البالغ من العمر 68 عامًا تتراجع بشدة، وسط أنباء عن تخطيطه لترك الرئاسة الروسية في عام 2021.

ومن شأن ترك "بوتين" منصبه وتولي شخص جديد حكم روسيا حدوث انقلاب في السياسة الخارجية والداخلية لروسيا، وعلى رأسها التدخل العسكري في سوريا الذي قد ينتهي للأبد.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مراقبين، أن "لقطات الفيديو الأخيرة التي وثقت نشاطات (بوتن) أظهرت أعراض محتملة لإصابته بمرض الباركنسون".

وأضاف المراقبون -بحسب "الصن"-: أن "قدمي الرئيس الروسي كانتا في حركة مستمرة وبدا أن ألمًا أصابه عندما كان يهم بمسك ذراع الكرسي".

وأثارت تقارير الصحيفة الروسية، مخاوف كبيرة داخل قصر بشار الأسد، كون "بوتين" هو الداعم الأقوى له عالميًا؛ حيث يتوقع محللون أن تكون نهاية رئيس النظام السوري مع نهاية "بوتين".

وفي السياق، أثار أستاذ العلوم السياسية في موسكو، فاليري سولوفي، تكهنات حول صحة "بوتين"، من خلال الإشارة إلى أن قد يعاني من قد يكون لديه أعراض مرض باركنسون، الذي يصيب الجهاز العصبي.

وأكد الأكاديمي الروسي -بحسب صحيفة "الصن" البريطانية-، أنه "على علم أن صديقة (بوتين) وابنتيه يضغطان عليه من أجل ترك السلطة بسبب حالته الصحية".

جدير بالذكر أن "بوتين" يحكم روسيا منذ عام 1999، باستثناء الفترة بين 2008 و2012، وحينها كان رئيسًا للوزراء، وكان قد فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2018.