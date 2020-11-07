بعد هجمات فرنسا والنمسا.. توجه صادم بشأن وضع اللاجئين في أوروبا

ينتظر اللاجئون في دول أوروبا لا سيما المخالفين قانونيًا من حيث الإقامة مصير مجهول، وذلك بعد الهجمات المسلحة التي شهدتها فرنسا والنمسا الأسبوعين الأخيرين.

وطالبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، الدول الأوروبية إلى إعادة المزيد من الأجانب المخالفين في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى أوطانهم.

وقالت "جوهانسون" في كلمة لها بمجلس الشيوخ الفرنسي: إن "عمليات الإعادة يجب أن تمر عبر مضاعفة الاتفاقات حتى تستعيد البلدان الأم رعاياها المخالفين في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي دخلها أكثر من 140 ألف مهاجر بشكل غير قانوني العام الماضي، ويجب إعادتهم إلى بلادهم.

ويعاني اللاجئون في أوروبا من مضايقات قانونية ورسمية بشأن إجراءات اللجوء والهجرة، في ظل القيود الجديدة التي فرضتها دول الاتحاد الأوربي بعد موجة وباء فيروس كورونا.

وارتفعت في الدول الأوروبية أصوات تطالب بطرد اللاجئين من أراضيهم، وذلك بعد الهجمات المسلحة على أراضي فرنسا والنمسا، والتي تصاعدت بعد الهجوم الأوروبي ضد الإسلام.