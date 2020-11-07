"أردوغان" يضرب خطط محمد بن زايد في منطقة استراتيجة.. تركيا تسدد ديون دولة عربية

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة إلى عدوه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في منطقة استراتيجية، بعدما قررت تركيا تسديد ديون دولة عربية.

وصدر قرار رئاسي من "أردوغان" نشرته الجريدة الرسمية، يسمح لتركيا بسداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطي.

وقال مرسوم "أردوغان": إن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال".

ويساعد قرار "أردوغان" الصومال في خفض ديونها من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وهي خطوة مهمة نحو استدامة ديون البلاد، وتعزيز نموها الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن قرار الرئيس التركي يهدف إلى زيادة نفوذ أنقرة في منطقة القرن الإفريقي وقطع الطريق على الإمارات لتوسيع نفوذها داخل الصومال الاستراتيجية والتي تحوي موارد طبيعية كبيرة.

جدير بالذكر أنه رغم عدم انتشار العربية على نطاق واسع في الصومال وتعد اللغة الثانية، إلا أنها دولة عربية انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1974 بقرار من الرئيس الصومالي محمد زياد بري.