هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم السبت انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.5182 للشّراء، 8.5205 للبيع. اليورو = 10.1095 للشّراء، 10.1435 للبيع. الجنيه الإسترليني = 11.1959 للشّراء، 11.2267 للبيع. الريال السعودي = 2.2713 للشّراء، 2.2741 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0068 للشّراء، 0.0068 للبيع

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