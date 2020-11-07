سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة السورية، اليوم السبت، على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. 1 دولار أمريكي = 2520 ليرة للشّراء، و2550 للبيع. 1 يورو = 2974 ليرة للشّراء، و3015 للبيع. 1 ليرة تركية = 298 ليرة للشّراء، و303 للبيع. 1 دينار أردني = 3559 ليرة للشّراء، و3609 للبيع. 1 ريال سعودي = 670 ليرة للشّراء، و681 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2510 ليرات للشّراء، و2540 للبيع. 1 يورو = 2966 ليرة للشّراء، و3006 للبيع. 1 ليرة تركية = 295 ليرة للشّراء، و301 للبيع. 1 دينار أردني = 3545 ليرة للشّراء، و3595 للبيع. 1 ريال سعودي = 667 ليرة للشّراء، و678 للبيع. غرام عيار 18 = 118,736 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 138,443 ليرة سورية.

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