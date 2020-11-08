روسيا تعترف باستخدام جميع تشكيلات جيشها وأسلحتها بالحرب على الشعب السوري

اعترفت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من تدريب جميع تشكيلات جيشها على مختلف أنواع الأسلحة الروسية في الأراضي السورية ضمن مجالات الطائرات والصواريخ والتقنيات الحديثة. وفي لقاء مع قناة "زفيزدا" الروسية ذكر وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" أن بلاده اختبرت قادة التشكيلات العسكرية الروسية في ظروف الحرب الحديثة ضمن المناطق السورية. وأضاف أنه جرى اختبار نظام التعليم العسكري للجيش الروسي على تجارب عملية في سوريا، للتأكد من نجاعته في ساحات القتال. وأشار الوزير الروسي إلى أن بلاده اختبرت خلال السنوات الماضية جميع قادات الجيش لديها بما فيهم قادة الأركان وشارك الجميع بالمعارك الجارية في سوريا. وسبق أن أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن بلاده جربت الأسلحة الحديثة في سوريا وأن الجيش الروسي اكتسب خبرةً في استخدام الأسلحة الحديثة التي أثبتت فاعليتها، بحسب زعمه. الجدير ذكره أن الشبكة "السورية لحقوق الإنسان" وثقت قتل القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا قبل خمس سنوات ما يزيد عن 6686 مدنيًا خلال 335 مجزرة، ودعمت نظام الأسد بسلاح حديث تسبب بمقتل 226247 مدنيًا خلال الأربع سنوات الفائتة.

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