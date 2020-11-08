"أردوغان" يعلن عن قرب حسم الحرب الكبرى في "قره باغ".. ويربك حسابات "بوتين" المريض

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن قرب حسم الحرب الكبرى المندلعة في إقليم "قره باغ" ليربك بذلك حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المريض.

وقال "أردوغان": "تحدثت صباحًا مع أخي علييف (رئيس أذربيجان)، وشعرت بالسعادة جراء سماعي أخبارًا جيدة بخصوص قره باغ، والنصر يقترب إن شاء الله".

وأضاف الرئيس التركي خلال مشاركته بالمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا: أن "أذربيجان تستعيد أراضيها بعد أن بقيت 30 عامًا تحت الاحتلال الأرميني".

ويرى مراقبون أن في حال سيطرة أذربيجان على إقليم قره باغ على حساب أرمينيا فإن ذلك لن يكون مناسبًا للروس الذين يسعون لإبقاء الوضع القائم كما هو عليه.

وسبق أن صرحت روسيا بأن تركيا نقلت الحرب إلى حدودها بإرسال مقاتلين من سوريا وليبيا للقتال بجانب الجيش الأذربيجاني ضد القوات الأرمينية في الإقليم.