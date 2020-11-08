قراءة بعد أن صنفته الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ في عامِ ألفينِ واثنينِ على أنه منظمةٌ إرهابية. اليومَ وبعدَ أكثرِ من ثمانيةَ عشرَ عاماً تشطبُ اسمَهُ من قائمةِ الإرهاب إنه الحزبُ الإسلامي التركستاني أو ما يُعرفُ أيضاً باسمِ حركةِ تركستانِ الشرقيةِ الإسلامية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحزب الإسلامي التركستاني خارج قوائم الإرهاب الأمريكية ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.