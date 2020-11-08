ماذا يفعل المنتخب السوري لكرة القدم في الإمارات؟

تنطلق تدريبات منتخب السوري لكرة القدم ،يوم غدٍ الأحد، في الإمارات العربية المتحدة؛ استعدادًا لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم.

وذكرت وكالة "سانا" الموالية أن المنتخب السوري سيخوض مباراتين وديتين يوم 12 و13 من الشهر الجاري مع منتخبي أوزبكستان والأردن.

وأعلن مدرب منتخب السوري، نبيل معلول، أن اللاعبين "عمر السومة" و"عمر خريبين" سيشاركان في المباراتين الوديتين.

يشار إلى أن المدرب "معلول" وجه انتقادات لاذعة للقائمين على المجال الرياضي في "نظام الأسد"، واشتكى من عدم تحصله على مستحقاته المالية لقاء تدريبه لمنتخب النظام.

يذكر أن أغلب السوريين يطلقون على المنتخب السوري لقب "منتخب البراميل" وذلك لاشتهار النظام السوري باستخدام هذا السلاح الفتاك ضد المدنيين؛ ما تسبب في تهجيرهم إلى تركيا والدول الأوروبية.