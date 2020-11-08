بشرى سارة للاجئين السوريين ونبأ حزين لـ"الأسد" بعد فوز "بايدن" بالرئاسة الأمريكية

حمل فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، بشرى سارة للاجئين السوريين واللاجئين في العالم، ونبأ حزينًا لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تحت عنوان "نتائج الانتخابات الأمريكية: كيف ستتغير السياسة الخارجية الأمريكية تحت قيادة بايدن؟": إن "السياسة الأمريكية تجاه اللاجئين ستتغير".

وأشار التقرير إلى أن من التغييرات التي ستحدث في السياسة الأمريكية هي زيادة قبول اللاجئين من جديد، بعكس الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لن تقبل أكثر من 15 ألف لاجئ خلال العام المقبل، في خفض جديد لعدد اللاجئين الذي كان في العام الماضي يصل إلى 18 ألف لاجئ.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، أكدت أن "حملة بايدن" تعد بزيادة المشاركة الأميركية في سوريا وزيادة الضغط على رئيس النظام السوري بشار الأسد لتأمين بعض الكرامة والأمان والعدالة للشعب السوري.

وبحسب تقديرات بين الموالين؛ فإن "نظام الأسد" كان يفضل وصول "ترامب" إلى كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ خوفًا من ضغط إدارة "بايدن" التي قد تصل إلى ضربات عسكرية واسعة.