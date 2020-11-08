بشار الأسد يوجه رسالة بشأن "الصديق العزيز"

وجه رئيس النظام السوري بشار الأسد، رسالة إلى أسرة "الصديق العزيز" -بحسب وصفه- المناضل الجزائري الكبير الخضر بورقعة، الذي وافته المنية.

وقال "الأسد" في رسالته الذي أوصلها سفير النظام السوري في الجزائر: "صديق لم تثنه الأيام ولا التحديات عن قول كلمة الحق في أحلك الظروف وعاش وكرس حياته للنضال والكفاح من أجل استقلال بلده الجزائر".

وأكد بشار الأسد في رسالته التي نقلها سفير النظام في الجزائر الذي قدم التعازي إلى أسرة "بورقعة" أن "الشعب السوري سيتذكر دائمًا المناضل والمجاهد بورقعة".

وأعرب "الأسد" عن "تقدير مواقفه الداعمة للقضايا العربية ووقوفه إلى جانب سوريا في مواجهة ما تتعرَّض له من حرب إرهابية مدعومة من قوى ظلامية ودول إمبريالية معروفة بعدائها لاستقلال الدول وحرية الشعوب".

ونعى التلفزيون الجزائري، قبل أيام، المجاهد الخضر بورقعة عن عمر يناهز 87 سنة، الذي توفي في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي أنهى مسيرته النضالية التي استمرت لعقود.