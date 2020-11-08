محلي جرابلس شمال حلب يعلن عن إجراءات مشددة لمنع عبور السوريين إلى تركيا

فرض المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، إجراءات مشددة على الأشخاص والآليات التي تحاول الدخول إلى تركيا عن طريق التهريب.

ويشمل القرار، الذي أصدره المجلس وحصلت "الدرر الشامية" على نسخة منه، فرض غرامات مالية بحق كل من يعمل على إدخال السوريين إلى تركيا بطرق غير نظامية، بدءًا من الشخص المشرف على التهريب والشخص المُهرِّب والآليات المستخدمة بذلك.

وتوعد المجلس بترحيل كل من يتم ضبطه خارج منطقة جرابلس، وإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 200 ليرة تركية في المرة الأولى، وفي حال التكرار يضاعف المبلغ.

وأقر البيان غرامة 2000 ليرة تركية لكل آلية تضبط بعملية تهريب، و1000 ليرة على سائقها و400 ليرة على كل شخص من خارج الجنسية السورية.

وأشار إلى أن المنطقة الحدودية مع تركيا على امتدادها تعتبر منطقة عسكرية، ولا يحق للمزارعين العمل في أراضيهم إلا بموافقة من المجلس، وإلا فهم عرضة لغرامات مشابهة.

وتعتبر الحدود السورية التركية ملاذًا آمنًا لآلاف السوريين الذين نزحوا من الحرب المستعرة في البلاد منذ عشر سنوات، فبعضهم لا يجد خيارًا أمامه سوى اجتياز تلك الحدود للبحث عن فرصة عمل بعد أن أفقدته الحرب كل مايملك.

وتحتضن تركيا قرابة 3.6 مليون لاجئ سوري يقيم قسم كبير منهم في المناطق المحاذية لسوريا، ولهم صلات قربى بسوريين على الطرف الآخر من الحدود، وهو ما يدفعهم لعبور الحدود بطريقة غير قانونية نظرًا لقلة التكاليف المالية.