اغتيال أحد أذرع النظام غربي دمشق وسط توتر واستنفار أمني

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد أذرع النظام الأمنية في ريف دمشق، ما تسبب باستنفار كبير لدى أجهزة الأمن التابعة للنظام في المنطقة.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اغتالوا، مساء أمس السبت، أحد عملاء النظام في المنطقة، ويدعى "عادل شاهين"، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله.
وفور وقوع الحادثة سيّرت قوات الأمن العسكري والفرقة الرابعة التابعة للنظام دوريات قرب مسجد أبو بكر الصديق ومسجد الشيخ سعد ضمن البلدة المذكورة، ولا زال التوتر سيد الموقف.
وأوضحت المصادر أن الشخص المستهدف شارك بحملة النظام العسكرية التي استهدفت البلدة بداية العام الحالي، والتي تسببت بارتقاء عدد من أبناء البلدة.
وشهدت البلدة بداية العام الجاري أحداثًا دامية راح ضحيتها ثمانية شبان بعد مداهمة منازلهم من قِبل قوات الأسد؛ وهو ما ولّد ردة فعل من أهالي البلدة فقتلوا ضابطًا من النظام ونحو 9 عناصر، فاستباح الأخير المنطقة بالدبابات وشنّ حملة اعتقالات واسعة.
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