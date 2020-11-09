الإمارات تعلن عن إجراء عاجل تجاه نظام الأسد

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إجراء عاجل تجاه نظام الأسد في سوريا وذلك بعد ساعات من اقتراح مبادرة لإنهاء الحرب الدائرة هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن قافلة مساعدات طبية إماراتية وصلت إلى العاصمة السورية دمشق لدعم نظام الأسد في جهود الحد من تفشي كورونا.

وأضافت الوكالة الإماراتية أن المساعدات تشمل 22 طنًا من الأدوية والمواد الطبية، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية.

وقالت الوكالة إن آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في سوريا سيستفيدون من المساعدات.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد عتيق الفلاحي أن "المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومساعدة الكوادر الطبية على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا".

وأضاف أن المساعدات تأتي "ضمن الاستجابة العالمية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 وتعتبر هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الطبية لسوريا، حيث وصلت سابقا ثلاث شحنات جوًّا إلى العاصمة دمشق".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قال أمس السبت، "الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، أن "التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أول دولة عربية أعادت فتح سفارتها في دمشق وتطبع علاقاتها مع نظام الأسد نهاية عام 2018، وجددت دعمه للقضاء على الفصائل الثورية والثورة السورية.