سقوط أول قتلى من الجيش الأمريكي في سوريا بعد خسارة "ترامب" وفوز "بايدن"

سقط أول قتلى من قوات الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، في سوريا، وذلك بعد خسارة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وفوز الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت وكالة "سانا" الإخبارية الرسمية التابعة لـ"نظام الأسد" على حساباتها الرسمية، بأن عددًا من الجنود الأمريكيين لقوا مصرعهم، اليوم في ريف الحسكة.

وقالت الوكالة: إن "أربعة جنود أمريكيين لقوا حتفهم إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية لهم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور".

هذا ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى حول هذه الحادثة، كما لم تؤكد أية جهات أمريكية رسمية صحة هذا الخبر حتى هذه اللحظة.

يذكر مروحية أمريكية سقطت بسبب عطل فني، نهاية الشهر الماضي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة شرقي سوريا، ما أدى إلى احتراقها دون معرفة مصير من كان بداخلها.