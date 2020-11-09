في ظل صمت "الأسد".. أول تهنئتين من سوريا إلى جو بايدن بمناسبة فوزه برئاسة أمريكا

وصلت أول تهنئتين من الأراضي السورية إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على حساب منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
ووجه مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي لـ"لواء المعتصم" التابع للجيش الوطني السوري، في تغريدة على "تويتر" التهنئة إلى "بايدن" بمناسبه فوزه بالرئاسة الأمريكية.
وكتب "سيجري": "نبارك للشعب الأمريكي خياره وديمقراطيته، نبارك له نصره وإصراره على ترسيخ المبادئ الديمقراطية، ونتطلع إلى التعاون الكامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في حربنا ضد قوى الإرهاب والاستبداد في المنطقة".
من جانبه، هنأ زعيم ميليشيات "سوريا الديمقراطية - قسد" مظلوم عبدي المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، داعيًا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين.
وكتب "عبدي" في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أتقدم بأحر التهاني إلى جو بايدن وكامالا هاريس على فوزهما التاريخي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وأضاف زعيم ميليشيا "قسد": "نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لحماية مكاسبنا في الحرب ضد داعش وبناء مستقبل أفضل للسوريين".
جدير بالذكر أن وصول "بايدن" إلى الرئاسة الأمريكية ليس خبرًا سارًا إلى "نظام الأسد" باعتبار المرشح الديمقراطي هدد بإحداث تغيير ضد "نظام الأسد" في سوريا.
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