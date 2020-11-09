ممثلة سورية شهيرة تكشف ما فعله معها بشار الأسد في السر

كشفت ممثلة سورية شهيرة، ما فعله معها رئيس النظام السوري بشار الأسد في السر دون أن يعلم أحد أنه من وجه بمثل هذا القرار شخصيًا.
وأكدت الممثلة السورية، نادين سلامة، في مقابلة مع قناة "لنا" الفضائية، أن بشار الأسد وجه بمنحها الجنسية السورية عام 2004، وكرمها.
وحاولت "سلامة" تلميع "الأسد" خلال حديثها، قائلًا: إن منحها للجنسية يمثل عامل أمان لها، مؤكدة أن سوريا "لم تفرّق يومًا بين سوري وفلسطيني".
وأضافت: "فلسطين تعيش بداخلي، لكني تربيت وترعرعت في سوريا التي أحبها بكل تفاصيلها وخاصة بإعطائها كامل الحقوق للفلسطينيين".
ووجهت الممثلة السورية نادين سلامة لومًا وعتبًا للدول التي طبعت مع إسرائيل، مؤكدةً أن هذا التطبيع هو "اعتراف بإسرائيل وإلغاء لفلسطين".
وزعمت الممثلة وجود دول عربية "لا يمكن أن تطبع مع إسرائيل"، ومن بين هذه الدول "سوريا بكل تأكيد"، في تلميع لرئيس النظام السوري.
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