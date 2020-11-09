تحرك من سفير سلطنة عمان في دمشق داخل سوريا يثبت دعم السلطان هيثم لـ"الأسد"

شهدت سوريا أول تحرك رسمي من سفير سلطنة عمان الجديد في دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي، والذي أثبت دعم السلطان هيثم بن طارق بقوة لرئيس النظام بشار الأسد.

وقالت سفارة السلطنة في العاصمة السورية دمشق على حسابها في موقع "تويتر": إن "السفير تركي بن محمود البوسعيدي التقى حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري -التابع للنظام".

وفي السياق، ذكرت جريدة "الوطن" الموالية، أن "عرنوس" بحث مع سفير سلطنة عُمان بدمشق تركي بن محمود البوسعيدي، تطوير العلاقات الثنائية بين النظام السوري وسلطنة عمان.

ودار الحديث خلال اللقاء حول تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والصحية والعمل المشترك بين الفعاليات الاقتصادية في النظام السوري وسلطنة عمان.

وأكد سفير سلطنة عُمان استمرار بلاده في نهجها القائم على الوقوف إلى جانب النظام السوري واستعدادها لتقديم مختلف أنواع الدعم لها، مشيرًا إلى أهمية العمل لتعزيز التبادل التجاري وإعادة فتح أبواب التعاون.

ورأى مراقبون، أن مقابلة السفير العماني تركي البوسعيدي مع رئيس وزراء النظام السوري، يثبت بقوة دعم السلطان هيثم بن طارق لرئيس النظام السوري بشار الأسد.