تحسن طفيف في أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار

سجلت الليرة التركية، اليوم الاثنين تحسنًا طفيفًا سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.3911 للشّراء، 8.3995 للبيع. اليورو = 9.9787 للشّراء، 9.9949 للبيع. الجنيه الإسترليني = 11.0565 للشّراء، 11.0824 للبيع. الريال السعودي = 2.2342 للشّراء، 2.2370 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0066 للشّراء، 0.0067 للبيع

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