حافظت الليرة السورية اليوم الإثنين، على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. 1 دولار أمريكي = 2510 ليرات للشّراء، و2540 للبيع. 1 يورو = 2976 ليرة للشّراء، و3016 للبيع. 1 ليرة تركية = 298 ليرة للشّراء، و292 للبيع. 1 دينار أردني = 3545 ليرة للشّراء، و3595 للبيع. 1 ريال سعودي = 676 ليرة للشّراء، و678 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2500 ليرة للشّراء، و2530 للبيع. 1 يورو = 2964 ليرة للشّراء، و3004 للبيع. 1 ليرة تركية = 291 ليرة للشّراء، و297 للبيع. 1 دينار أردني = 3531 ليرة للشّراء، و3581 للبيع. 1 ريال سعودي = 664 ليرة للشّراء، و675 للبيع. غرام عيار 18 = 118,736 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 138,443 ليرة سورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.