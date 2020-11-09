بضغطٍ روسي.. قوات الأسد تنسحب من أحياء درعا بعد خسائرها الفادحة

انسحبت قوات الأسد، مساء أمس الأحد، من الأحياء التي حاولت اقتحامها جنوبي مدينة درعا، بعد خسائرها الكبيرة وتدخل روسيا والفيلق الخامس.

وبحسب مصادر محلية، فقد انسحبت قوات الأسد من منطقة النخلة والشياح بعد أن فشلت في اقتحامها وتكبدت خسائر بشرية كبيرة، بالإضافة لوقوع عدد من جنودها في الأسر.

وأشارت المصادر إلى أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بعد تدخل الروس والفيلق الخامس المدعوم روسيًّا، وتم التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم من الأحياء التي تم اقتحامها بالإضافة للمعتقلين لدى فصائل درعا.

يأتي ذلك بعد يومٍ دامٍ شهدته محافظة درعا، نتيجة قصف قوات الأسد أحياء درعا البلد وبلدة الكرك الشرقي في ريف المحافظة بالمدفعية وما تبعه من عمليات مداهمة واقتحام.

وتكبدت قوات الأسد خلال الهجوم ثمانية قتلى من بينهم ضابط برتبة مقدم، بالإضافة لأسر ثمانية آخرين على حاجز مساكن جلّين.

ورغم عودة الأمور للهدوء النسبي إلا أن الاغتيالات في المنطقة لا تزال مستمرة، فقد ذكرت "شبكة أخبار درعا وريفها" أن مجهولين اغتالوا، الليلة الماضية، القيادي السابق لفرقة الحق "هشام الغوراني" ببلدة الشجرة في حوض اليرموك غربي درعا، وذلك بإطلاق النار على منزله بشكل مباشر.

وأضافت أن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد أذرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية ويدعى "حسن هزاع" ببلدة "ممتنة"، وقد كان سابقًا قيادي في الجيش الحر.

وتسود حالةٌ من الاضطراب والفوضى الأمنية مدينة درعا وعموم الجنوب السوري بعد أن خضع لسيطرة قوات الأسد برعاية روسية عن طريق المصالحات قبل عامين، وسط سعي روسيا لاستغلال شباب المنطقة لتنظيمهم في التشكيلات العسكرية التابعة لها.